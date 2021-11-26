Курс доллара подскочил до максимумов за полгода

Курс пары USD/RUB со старта торгов в пятницу вырос до 75,7 — максимум за последние полгода. Евро поднимался до отметки 85. Поводом для столь существенного ослабления рубля стала слабая динамика сырьевых товаров. Цены на фьючерсы Brent с утра снижаются на 2,4%, до уровня $80,3. Под давлением также большинство промышленных металлов, отмечают в своем обзоре аналитики БКС.



– Кроме того, на настроения инвесторов негативно влияют сообщения СМИ об экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения из-за нового штамма коронавируса. Вариант, получивший название «B.1.1.529», был обнаружен в Южной Африке. Ученые отмечают 30 мутаций вируса, что может сказаться на степени эффективности вакцин, – отмечают эксперты.



Вариант быстро распространился по провинции Гаутенг, где находится крупнейший город страны Йоханнесбург. Так, Великобритания уже объявила, что запретит полеты из шести африканских стран, включая Южную Африку, начиная с полудня пятницы. Ряд ограничений вводят и США.