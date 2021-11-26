Будущий канцлер ФРГ отверг новый локдаун на фоне рекорда по заражениям

В отличие от Меркель, будущий канцлер страны не поддерживает идею введения локдауна, сообщает РБК.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею введения нового локдауна в стране, даже несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.

По информации газеты, Шольц не считает целесообразным введение полной изоляции жителей ФРГ. Вместе с тем, как отмечает издание, политик выступает за резкое ограничение проведения массовых мероприятий, включая спортивные соревнования и концерты. Эти ограничения могут коснуться не только непривитых, но и привитых граждан, утверждает Bild.

Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), за минувшие сутки число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения.