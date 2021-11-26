Тепловую магистраль из Ангарска в Иркутск построят на федеральные деньги

Минстрой России одобрил заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на строительство тепловой магистрали от ТЭЦ-10 г. Ангарска до котельной северного промышленного узла г. Иркутска.

На встрече, организованной региональным Минстроем, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и ООО «Байкальская энергетическая компания» договорились о сотрудничестве, определили сроки, в которые необходимо провести запланированную работу.

– Реализация данного проекта имеет большое значение, как для строительства нового жилья и объектов социально-культурного назначения, так и с экологической точки зрения, потому что позволит ликвидировать на территории г. Иркутска порядка тридцати больших и малых котельных, морально устаревших и не отвечающих на сегодняшний день современным требованиям экологической безопасности, – подчеркнул глава регионального Минстроя Павел Писарев.