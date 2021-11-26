40% сибиряков пользуются кешбэками при покупке товаров

Женщины больше мужчин предпочитают походы по магазинам для шоппинга. Около 70% жителей Сибири считают, что смотреть на скидки при покупке товаров в магазинах и офлайн - важный показатель финансовой грамотности. Треть сибиряков из-за пандемии стали реже совершать спонтанные покупки. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие», об отношении жителей страны и СФО в частности к шоппингу и «черным пятницам».

Сибиряки склонны подходить к шоппингу рационально и большинство из них планирует покупки перед посещением магазина. Так поступают 74% мужчин и 64% женщин. Причем 49% мужчин и 38% представительниц прекрасного пола заявили, что предпочитают покупать только самое необходимое, без излишеств. Спонтанные покупки товаров, которые не являются жизненно необходимыми, предсказуемо чаще совершают женщины (44%), чем мужчины (31%). Женщины значительно чаще мужчин предпочитают посещать магазины в период скидок или акций – 71% против 57%. Кроме того, 28% мужчин и 21% женщин предпочитают покупать товары на иностранных сайтах, таких как AliExpress.

61% мужчин и 77% женщин смотрят на скидки в магазинах и при заказе товаров онлайн, потому что покупать дешевле - это показатель финансовой грамотности. 37% мужчин и 20% женщин поступают так, потому что финансовая ситуация вынуждает их экономить.

85% женщин и 70% мужчин постоянно – несколько раз в неделю или несколько раз в месяц – покупают товары со скидками. Лишь 30% мужчин и 14% женщин покупают товары со скидками не чаще, чем раз в месяц.

40% женщин и 35% мужчин регулярно пользуются при покупке товаров кешбэками. Специально не следят за программами возврата средств на карты 61% мужчин и 53% женщин. 7% женщин и 4% мужчин не знают, что такое кешбэк.

Большинство сибиряков (58% мужчин и 47% представительниц прекрасного пола) в равной степени предпочитают онлайн и офлайн-шоппинг. 40% женщин и 26% мужчин любят походы по магазинам. Покупки в интернет-магазинах предпочитают 16% мужчин и 14% женщин.

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в шоппинг жителей Сибири. 33% мужчин и 31% женщин стали реже совершать спонтанные покупки. 36% женщин и 30% мужчин теперь чаще заказывают одежду и обувь в интернет-магазинах. 25% мужчин и 21% женщин перестали ходить в крупные торговые центры. Не изменился шоппинг из-за коронавирусных ограничений у 32% сибиряков и 31% сибирячек.

Стали тратить меньше денег на шоппинг из-за пандемии 48% женщин и 32% мужчин. У 65% мужчин и 43% женщин траты на эти цели не изменились. Стали тратить больше на шоппинг в эпоху ковида 9% женщин и 4% мужчин.

На спонтанные покупки товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в том числе по скидкам и в рамках акций 53% мужчин и 52% женщин готовы потратить не более 5 тысяч рублей в месяц; 23% мужчин и 24% женщин – от 5 до 10 тысяч рублей; 5% мужчин и 9% женщин – 10-15 тысяч рублей; 5% мужчин и 2% женщин – 15-30 тысяч рублей в месяц; 0% мужчин и 2% женщин – от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом 7% мужчин и 9% женщин заявили, что не считают расходы на шоппинг, а у 7% мужчин и 2% женщин на это вообще нет денег.

При этом большинство жителей Сибири не проявляют деятельного интереса к главным событиям в жизни шопоголиков - «черным пятницам».

После опыта участия в них не следят за «черными пятницами» 51% мужчин и 36% женщин. В принципе не участвовали и не участвуют в таких распродажах 41% женщин и 37% мужчин. При этом 22% женщин и 12% мужчин участвуют в «черных пятницах» всегда, когда они проходят.