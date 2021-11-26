Неблагоприятные условия сохраняются в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября ночью и утром местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра, снег, метели.

По области

Переменная облачность, ночью небольшой, метами умеренный снег, в Чунском, Тайшетском, Тулунском районах местами слабый снег, днём по области без существенных осадков, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы ночью и утром 15-20 м/с, днём до 14 м/с. В отдельных районах метели. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°.

По Иркутску

Ночью облачно, умеренный снег, днём переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, метель, температура ночью до -11°, днём -8,-10°.