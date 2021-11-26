Зарплату бюджетников Иркутской области проиндексируют в 2022 году

Члены трехсторонней комиссии единогласно поддержали предложение об индексации, рассказали SIA.RU в банке.

«В бюджете 2022 года Правительство региона уже предусмотрело индексацию заработной платы. В последующем будем рассматривать расходы с учетом необходимости обеспечения увеличения размеров минимальных гарантий, которые были недавно озвучены Президентом России Владимиром Путиным при обсуждении федерального бюджета», – сказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Константин Зайцев сообщил, что министерству труда и занятости региона дано поручение подготовить проект распоряжения правительства Иркутской области об индексации заработной платы работникам бюджетной сферы.