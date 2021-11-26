Ритейлер «Вкусвилл», который сегодня управляет около 1,3 тыс точек, намерен отказаться от активной экспансии традиционной розницы и направить усилия в развитие онлайн-торговли. Сеть будет открывать дарксторы, рассказал в интервью РБК основатель компании Андрей Кривенко.

– Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков «Избенка», но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный – супермаркет. То же самое произошло и в прошлом году. Компания поняла, что супермаркет – это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся, – объясняет Кривенко. Новые магазины компании по одной-две точки будут открываться только в регионах.

По мнению Кривенко, основной минус традиционной розничной торговли в необходимости аренды помещений для магазинов.

– Вы как потребитель должны платить за поддержание магазина в хорошей форме, соответствие нормам, подготовку к праздникам. Даркстору за это платить не надо, потому что туда люди не ходят, к праздникам флаги там не вывешивают – это совсем другая экономика, – пояснил он.