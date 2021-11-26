Как коронакризис изменил покупателей

Самую большую долю среди клиентов теперь занимают «гибридные покупатели» – те, кто сохранили ту же частоту покупок, но заказывают их уже онлайн и иногда заходят в магазин, рассказал в интервью РБК основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко.

«В первую очередь это относится к Москве, но постепенно становится заметнее в других регионах», – рассказывает Кривенко. «Люди вовлечены в свою профессию, при этом у них есть семьи. И если ты каждый день вынужден два часа готовить или тащить сумки по 5 кг из магазина, ты с большой вероятностью будешь больше уставать. Покупая готовые блюда и заказывая онлайн, потребители стали больше сил оставлять для работы, для них это более денежно. Кроме того, есть время для семьи – такой ответ кризису».

То, что эта концепция работает, Кривенко убеждают цифры: количество онлайн-покупок увеличилось в три раза – за сентябрь 2021 года было доставлено 3,2 млн заказов против 1 млн за тот же период 2020-го.