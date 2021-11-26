Названа доля онлайн-продаж «Вкусвилла»

Планы на открытие новых дарксторов основатель пока держит в секрете, рассказал в интервью РБК основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко.

«Локдауны, плохая погода – все это улучшает дистанционные продажи. В плохую погоду мгновенный прирост онлайн-продаж может составлять 20-30%. Удивительно, что эффект погоды раз в 20 сильнее любого промо, вообще любой попытки воздействовать на покупателя. Cколько бы ни предлагали бесплатных бонусов, в хорошую погоду вcем пофиг. Мне кажется, народ устал от рекламы, предложений, а погода – такая штука: на улице плохо, и люди массово решают: «Я в магазин не пойду, закажу онлайн», – говорит Кривенко.

Последний локдаун лично для меня стал сюрпризом, и больше всего возмущает, что были закрыты фитнес-клубы, в которых как раз повышается иммунитет – лучший способ борьбы с ковидом.

