Замминистра обороны РФ поддержал идею строительства иркутского аэропорта в Позднякова

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов поддержал идею строительства нового иркутского аэропорта в деревне Позднякова, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Подходящий для аэропортового комплекса участок находится в непосредственной близости с объектом Минобороны, именно поэтому проект строительства более десяти лет не может пройти нужные согласования. Правительство области над этим вопросом работает последние полгода. Сегодня заручился поддержкой первого заместителя министра обороны, надеемся на скорейшее согласование», – заявил Кобзев.

Напомним, ранее губернатор сообщал, что власти области рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта – Позднякова и Ключевую падь. Известно, что возведение нового объекта начнется до 2030 года.