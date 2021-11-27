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Памятник писателю Чехову появился в Иркутске, который он посещал 100 лет назад

Памятник русскому писателю и драматургу Антону Чехову появился в Иркутске на одноименной улице – столицу Приангарья он посещал 100 лет назад, рядом со скульптурой оборудовали сквер, который назвали «Чеховский дворик», сообщает мэрия.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Небольшая территория сквера вымощена тротуарной плиткой, выполнены работы по озеленению крупномерными зелеными насаждениями. А особую уютную атмосферу создают парковые светильники, малые архитектурные формы и вазоны, выполненные в единой стилистике. В центре сквера установлена бронзовая фигура Антона Павловича Чехова, гостившего в Иркутске более 100 лет назад», – говорится в сообщении.

 Авторами скульптуры являются иркутские мастера Илья и Евгений Ставские. Работы проведены за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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