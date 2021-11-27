Памятник писателю Чехову появился в Иркутске, который он посещал 100 лет назад

Памятник русскому писателю и драматургу Антону Чехову появился в Иркутске на одноименной улице – столицу Приангарья он посещал 100 лет назад, рядом со скульптурой оборудовали сквер, который назвали «Чеховский дворик», сообщает мэрия.

Фото мэрии Иркутска

«Небольшая территория сквера вымощена тротуарной плиткой, выполнены работы по озеленению крупномерными зелеными насаждениями. А особую уютную атмосферу создают парковые светильники, малые архитектурные формы и вазоны, выполненные в единой стилистике. В центре сквера установлена бронзовая фигура Антона Павловича Чехова, гостившего в Иркутске более 100 лет назад», – говорится в сообщении.

Авторами скульптуры являются иркутские мастера Илья и Евгений Ставские. Работы проведены за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».