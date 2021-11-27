Шестеро несовершеннолетних устроили погоню с полицейскими в Тулуне

Полицейские во время погони в Тулуне задержали 17-летнего водителя, который был за рулем автомобиля «Жигули». Кроме него в машине находились еще пятеро подростков, сообщает полиция Иркутской области.

Инцидент произошел ночью. Инспекторы ДПС заметили машину, которая ехала с нарушениями ПДД. Полицейские решили остановить транспорт, однако его водитель увеличил скорость и попытался скрыться от правоохранителей. «Лихач выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым создавая аварийные ситуации», – рассказали в пресс-службе.

После непродолжительной погони нарушителя удалось задержать. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Возбуждены три административных дела, в том числе, в отношении родителей несовершеннолетнего.

На допросе подросток признался, что, прежде чем сесть за руль, выпил пива, а также что периодически ездит на автомобиле без прав.