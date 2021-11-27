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Максимальное количество людей за всю пандемию заболело коронавирусом в Иркутске за день

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки в Иркутске зафиксирован рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала эпидемии – 225 человек.

В тройке лидеров по дневному приросту больных также Братск и Ангарск, где заболели по 66 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус официально подтвердили у 137,5 тысячи человек.

За последние сутки в области заболели 602 человека, выздоровели – 427. Умерли за сутки 29 человек от коронавируса, пять – от сопутствующих болезней.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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