Названа сумма, которую россияне тратят на первый взнос по ипотеке

Эксперты назвали сумму, которую россияне чаще всего тратят на первый взнос по ипотеке – от 1,5 млн до 2,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Именно такие деньги отдает большинство заемщиков – 38%. Чуть меньшее количество людей – 23% – от 3 млн до 5 млн рублей, 19% – 1–1,5 млн рублей, 12% респондентов признались, что потратили до 1,5 млн рублей, 8% соотечественников – более 5 млн рублей.

«У 46% ипотечных заемщиков источником средств для оплаты первоначального взноса по ипотеке являются накопления. 21% для нужной суммы продают имущество, 19% используют сбережения вместе с материнским капиталом. Около 8% берут в долг у родственников и знакомых, 6% оформляют потребительский кредит», – говорится в сообщении.

Более половины россиян – 58% – покрывают первым взносом не более 20% стоимости приобретаемого жилья. Треть заемщиков – от 20% до 50%.