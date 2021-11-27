Цены на авиабилеты этим летом были на 30% дешевле, чем летом 2019 года

Средняя стоимость авиабилета туда-обратно на перелеты внутри России этим летом составила чуть более 11 тыс. рублей, это на 28% ниже, чем летом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Туту.ру.

– Если сравнить цены на перелеты в августе 2020 и августе 2019, то в этом году цены ниже, – сообщили в компании.

В топ-10 популярных внутрироссийских направлений 9 строчек заняли рейсы из Москвы. Это полеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Минеральные воды, Краснодар, Петербург, Калининград, Геленджик, Махачкалу и Ростов-на-Дону. Шестую строчку заняли рейсы из Петербурга в Симферополь.

В число популярных российских городов, куда покупают авиабилеты, также вошли Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут и Уфа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Туту.ру».