«Черная пятница»: аналитики назвали причины обвала рынка

В пятницу российские индексы закрылись вблизи дневных минимумов – индекс МосБиржи снизился до 3810 п. (-3,47%), индекс РТС – до 1589 п. (-4,58%). Но на фоне обвала нефти (-9.3%) российский рынок выглядел не столь плохо, отмечают в своем обзоре аналитики БКС.

Массированные распродажи на рынках вызвала информация о новом штамме коронавируса. Ученые считают, что он имеет значительные отличия. Причина обвала фондовых рынков, по мнению аналитиков, кроется в том, что новый штамм поставил под сомнение эффективность массовой вакцинации, а значит и быстрого восстановления экономики.

Важную роль в дальнейшей динамике всех рынков будет играть более точная оценка опасности нового штамма, которая может появиться на выходных. Если она не подтвердит самые пессимистичные опасения по поводу его заразности и устойчивости к существующим вакцинам, это способно уже в понедельник вызвать резкий рост биржевых активов.

– Текущая ситуация убедила многих в реальности угрозы новых штаммов, способных подорвать восстановление мировой экономики, а также перенести на неопределенный срок возращение стран к нормальным допандемийным условиям жизни и ведения бизнеса, – подчеркивают эксперты БКС.

Нефть вместе с другими сырьевыми товарами находится под давлением угрозы нового штамма. На закрытии российского рынка Brent обвалилась на 9,3% и находилась вблизи отметки $74,6.

Аутсайдерами пятницы среди бумаг, показавших значимые обороты, вновь стали акции ОВК (-11,5%), ускорившие падение. Котировки продолжили отыгрывать вчерашнюю новость о техническом дефолте дочерней финансовой структуры компании.



Угроза возвращения ограничений, которые ударят по авиаперевозкам, спровоцировала падение акций Аэрофлота (-6,37%).



Под давлением находились представители финансового сектора: Ренессанс (-6,3%), TCS (-6,22%), Сбербанк (-4,1%), БСП ао (-4,07%), МосБиржа (-3,98%), Сбербанк-п (-3,68%), ВТБ (-3,6%).Обвал нефти и относительно сдержанная реакция на него рубля вызвали серьезную просадку нефтегазовых компаний: Татнефть ао (-5,3%), Роснефть (-5,03%), Сургутнефтегаз (-4,42%), Лукойл (-4,15%), Татнефть ап (-3,88%), Газпром (-3,04%).Негативную динамику показали представители сектора электроэнергетики: Россети ао (-4,9%), ОГК-2 (-4,9%), Интер РАО (-4,56%), ТГК-1 (-4,5%). Подешевели ритейлеры: X5 Group (-4,77%), Магнит (-4,7%), Детский Мир (-3,05%). Уменьшилась капитализация металлургических компаний: РУСАЛ (-4,1%), Северсталь (-2,73%), НЛМК (-2,7%). Кроме того, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Мечел ап (-8%), ТМК (-6,1%), Mail.ru Group (-5,57%), Мечел ао (-5,17%), Распадская (-5%).