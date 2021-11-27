Российские мужчины на Новый год ждут внимание и любовь, женщины – ювелирные украшения

Эксперты Superjob узнали у замужних и женатых россиян, какие подарки они ждут на Новый год. Большинство представителей сильной половины ответили, что хотят в качестве подарка внимание и любовь, женщины же надеются на ювелирные украшения.

Драгоценности ждут 10% замужних женщин. Чуть меньшее количество – 8% – ждут новый гаджет. Кроме того, представительницы прекрасной половины хотят в подарок путешествия, парфюм, деньги, автомобили и новогодний ужин.

Большинство же мужчин – 19% – ждут нематериальные подарки: любовь и внимание, 14% – не ждут никаких сюрпризов. Лишь по 2-4% признались, что ждут материальные сюрпризы: гаджеты, деньги, одежду.

Опрос проводился в 547 населенных пунктах России с 15 по 24 ноября 2021 года.