Новости

Израиль закрыл границы для иностранцев на 2 недели из-за нового штамма ковида «Омикрон»

Читайте также:

Россия ограничит въезд из девяти стран из-за нового штамма коронавируса
27 ноября 2021
«Черная пятница»: аналитики назвали причины обвала рынка
27 ноября 2021

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложения премьер-министра и министра здравоохранения по борьбе с новым штаммом «Омикрон». Одним из нововведений стало закрытие границ для иностранцев на 14 дней, следует из заявления, опубликованного канцелярией премьер-министра страны.

Гражданам Израиля въезд в страну разрешен, однако для пересечения границы невакцинированнным необходимо пройти ПЦР-тестирование и 7-дневную самоизоляцию, по истечении которой нужно вновь сдать анализ на ковид. Для привитых ПЦР-тестирование также является обязательным, однако на изоляции нужно пробыть 3 дня, после чего сдать повторный анализ.

Решения вступили в силу 28 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4648)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании