Израиль закрыл границы для иностранцев на 2 недели из-за нового штамма ковида «Омикрон»

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложения премьер-министра и министра здравоохранения по борьбе с новым штаммом «Омикрон». Одним из нововведений стало закрытие границ для иностранцев на 14 дней, следует из заявления, опубликованного канцелярией премьер-министра страны.

Гражданам Израиля въезд в страну разрешен, однако для пересечения границы невакцинированнным необходимо пройти ПЦР-тестирование и 7-дневную самоизоляцию, по истечении которой нужно вновь сдать анализ на ковид. Для привитых ПЦР-тестирование также является обязательным, однако на изоляции нужно пробыть 3 дня, после чего сдать повторный анализ.

Решения вступили в силу 28 ноября.