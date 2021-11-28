Работников Пенсионного фонда в Приангарье заподозрили в мошенничестве на 600 тыс. рублей

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества – в преступных действиях заподозрили работников регионального отделения Пенсионного фонда и иных лиц, сумму ущерба бюджету организации – более 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, похитили деньги ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся обыска и иные неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения», – говорится в сообщении.