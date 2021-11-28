Ледовые гольф-туры премиум-класса планируют организовать на Байкале

Премиальные ледовые гольф-туры на Байкал могут появиться в Иркутской области и Республике Бурятия, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя по работе с партнерами автономной некоммерческой организации «Международный центр гольф-туризма» Юлия Шишенкова.

«Это будет не только интересный международный турнир по ледовому гольфу, для которого будет построено два девятилуночных поля, но также это будут варианты туров, чтобы представить иностранным и русским гостям премиум-сегмента, гольфистам, новые для них регионы для путешествий – Иркутскую область и Бурятию. Для чего мы планируем сделать данный турнир? Для того чтобы развить новый премиум-туризм в [Байкальском] регионе, привлечь инвесторов для развития данного направления. Для региона это может быть новый вид туристического маршрута и турпродукта», – сказала Шишенкова во время круглого стола на туристической выставке «Байкалтур».

Специалисты организации намерены приехать на Байкал в 2022 году, чтобы познакомиться с инфраструктурой. В этом же году гольф-туры презентуют на международных выставках. В феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, в планах провести на льду Байкала международный турнир по гольфу и далее выстроить работу с туроператорами таким образом, чтобы в дальнейшем на регулярной основе привозить группы гольфистов.

Туры для гольфа в перспективе планируют сделать не только зимними, но и летними.