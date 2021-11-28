Два региона Сибири поучаствуют в эксперименте властей по оказанию бесплатной юрпомощи

Десять регионов России, в том числе, два из Сибири, станут участниками федерального эксперимента по оказанию бесплаьной юридической помощи, сообщает кабмин в telegram-аккаунте.

«Эксперимент по оказанию услоги в дистанционном формате, который запускается в 10 регионах России, <…> пройдет в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях», – говорится в сообщении.

По мнению российского правительства, сейчас в стране нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной юрпомощи. По итогам эксперимента Минюст представит доклад о целесообразности создания подобной системы.