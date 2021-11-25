Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов

У премиальных клиентов Райффайзенбанка появилась карта с кэшбэком без условий и ограничений. Она дает кэшбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции.

Карта Райффайзенбанка Visa Signature CASHBACK доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa — специальные предложения, услугу консьерж 24/7, а также защиту покупок и расширенную гарантию по карте. Для пользователей пакета «Премиальный 5» обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия.

«Простой и понятный кэшбэк — часть современного подхода к личным финансам. Возврат части суммы покупки рублями по итогам каждого месяца и отсутствие ограничений и сложных условий делают карту с кэшбэком универсальной. Неважно, что клиент планирует купить — продукты в магазине или автомобиль — при оплате картой Райффайзенбанка он может рассчитывать на кэшбэк в 1,5%, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка. — Банковский сервис должен легко решать финансовую задачу клиента и при этом не требовать его внимания и времени».

Новые клиенты банка получат повышенный кэшбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.