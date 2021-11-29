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Марокко вслед за Израилем прервало авиасообщение из-за нового штамма COVID-19

Оно будет действовать две недели, сообщает РБК.

Власти Марокко с понедельника, 29 ноября, прекратят прием пассажирских авиарейсов из-за рубежа в связи с распространением нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон».

«В воскресенье, межведомственный комитет по отслеживанию COVID объявил о приостановке всех прямых рейсов для путешественников в направлении королевства на период двух недель», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ограничения начнут действовать с 23:59 по местному времени 29 ноября (01:59 мск 30 ноября).
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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