Более 520 тысяч клиентов «Иркутской Энергосбытовой компании» пользуются дистанционными сервисами

Cпециалисты «Иркутскэнергосбыта» проанализировали востребованность дистанционных сервисов компании. Сегодня в пользу удаленных способов связи со специалистами ресурсоснабжающей организации сделали выбор почти половина клиентов компании – физических лиц, рассказали SIA.RU в компании.

Самый популярный сервис среди клиентов компании – жителей Иркутской области – это Личный кабинет. С начала 2021 года количество его пользователей увеличилось на 7% и сейчас составляет более 520 тысяч. Одно из главных преимуществ этого сервиса, не только онлайн оплата коммунальных услуг, передача показаний приборов учета, но и возможность делать это как за себя, так и за пожилых родственников. Это позволит избавить их от посещения мест массового скопления людей, что особенно актуально, учитывая нестабильную эпидемологическую ситуацию в регионе.

Наиболее активно переходят в онлайн жители Иркутска, на втором по количеству месте – ангарчане, на третьем - жители Шелехова. Замыкают пятерку самых активных пользователей дистанционных сервисов жители Усолья-Сибирского и Братска. Примечательно, что 60% пользователей дистанционных сервисов – это женщины в возрасте 35-44.

Сервисы заочного обслуживания доступны круглосуточно, достаточно подключения к сети «Internet». Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами: с персонального компьютера или приложения в смартфоне:

личный кабинет на сайте компании (для физических и юридических лиц);

мобильное приложение “Иркутскэнергосбыт” (для физических лиц) - доступно для.

Для удобства жителей Иркутской области есть также интерактивный помощник - чат-бот в мессенджере «Viber». Им регулярно пользуются 57 638 клиентов компании. С помощью чат-бота можно передать показания приборов учета, оплатить коммунальные услуги и др. Воспользоваться мессенджером просто – достаточно отсканировать QR-код:

Кроме того, жители Иркутской области могут получить консультацию по общим вопросам в социальных сетях. На странице «Иркутскэнергосбыт» регулярно размещается информация о важных изменениях в жилищном законодательстве, новостях сферы ЖКХ, акциях для клиентов:

В аккаунте Свет38 подписчики узнают о состоянии электросетей по 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Ежедневно размещается информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии.

Вконтакте;

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Viber, WhatsApp по номеру 89501294485.

Оператор тепловых сетей Иркутска, где пользователи получают информацию о плановых и аварийных отключениях тепловой энергии в Иркутске, ремонтных работах на сетях, а также ограничениях дорожного движения в связи с этими работами: