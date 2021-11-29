К октябрю 2022 года лицензий могут лишиться 29 российских банков

Это около 8% от общего числа кредитных организаций страны, сообщают «Известия».

В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Как пояснили «Известиям» в «Эксперт РА», в зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги.

Невзирая на все катаклизмы, связанные с пандемией, 2021-й для банков выдался самым успешным за всю историю. Как прогнозирует ЦБ, по итогам этого года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей – в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. Это не могло не отразиться на индексе банковского здоровья, который «Эксперт РА» рассчитывает ежеквартально.

По итогам III квартала 2021-го индикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Как пояснял ранее Центробанк в обзоре финстабильности, максимальные прибыли обеспечило увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

Но даже крепкое здоровье сектора в целом не помешало процессу ухода отдельных участников с рынка. Так, за последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 – по регуляторным основаниям, семь – в результате добровольной сдачи лицензии, шесть – после реорганизации в форме присоединения к другим банкам, указали в «Эксперт РА».