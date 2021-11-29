En+ Group подарила Иркутску изготовленный в Германии уличный игровой комплекс

Компания завершила работы по строительству детской игровой площадки на заливе Якоби в Иркутске. На площади в 1600 квадратных метров разместились несколько игровых зон для детей разных возрастов. Стоимость проекта составила 17 миллионов рублей, все оборудование изготовлено немецкой компанией SIK-Holz, ведущим мировым производителем детских площадок, рассказали SIA.RU в En+ Group.

Это уникальное для региона игровое пространство нового формата для детей и взрослых. Площадка разделена на несколько зон с учетом разной активности детей. В игровой зоне установлены качели, карусель, канатная дорога, горка, полоса препятствий, лазательная конструкция, песочная мастерская и игровое оборудование в виде мельницы – древнейшего приспособления для получения энергии от ветра или воды. Также на площадке предусмотрена зона отдыха для взрослых. Все оборудование выполнено из прочного и экологичного материала – древесины робинии, использованы покрытия из песка, щепы, гравия и резины, высажены деревья и кустарники. Новая локация будет использоваться круглогодично, зимой здесь появится горка и ледяной городок.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

–​​ Мы хотели создать современное экологичное игровое пространство нового формата для детей и взрослых. В его основе - концепция бесконечной игры, тут нет статичных законченных образов, сценарии игры могут меняться каждый день. Уверена, что площадка на берегу Иркутского водохранилища станет одним из любимых мест отдыха иркутян с детьми.

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска:

– Залив Якоби – одно из любимых мест отдыха иркутян. И сегодня мы открываем здесь новую площадку. Все элементы выполнены из прочного и экологичного материала. Такие игровые комплексы в эко-стиле только начинают устанавливать в нашем городе. И мы будем делать все, чтобы их было как можно больше, – отметил Руслан Болотов. – Надо отметить, что благодаря компании En+ Group в Иркутске появляются новые современные тенденции. Этот игровой городок нового формата. Заправка для электромобилей. Замечательно, когда крупные компании вносят в жизнь города и горожан что-то новое, интересное. Это служит развитию нашего города. Благодарю En+ Group за активное участие в жизни Иркутска.

En+ Group активно участвует в развитии регионов. Компания инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, образовательных, детских и медицинских учреждений и жилых микрорайонов в рамках социальной политики компании, основные принципы и задачи которой определил основатель компании Олег Дерипаска. В 2020 году были приобретены детские комплексы в Черемховском районе Иркутской области, построены современный спортивно-игровой комплекс в Усть-Илимске, детские площадки в Красноярске, Братске, Саяногорске, Ачинске. В 2021 году новые площадки появились в Ангарске, Свирске, Тулуне и Усть-Илимске.

Праздничное открытие площадки в Иркутске знаменует начало новой программы зимних активностей En+ Group – «Энергии хватит на всё», в которую войдет строительство ледовых городков и установка новогодних световых тоннелей, а также организация мероприятий для семейного активного отдыха.