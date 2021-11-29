К вакцинации детей я отношусь с осторожностью – Игорь Кобзев

В России появился «Спутник М», предназначенный для подростков.

«Всей семьей, кроме детей, мы переболели ковидом, все имеем QR-коды. На семейном совете решили, если будет такая вакцина для детей, мы вакцинируемся. Больше защиты нет от вируса», – говорит Кобзев.

Тем не менее, к вакцинации несовершеннолетних губернатор относится с осторожностью.

Об этом Игорь Кобзев рассказал на большой пресс-конференции 29 ноября. На встрече с журналистами он также затронул введение QR-кодов в области.