Банк «Приморье» рассказал о выгодах и преимуществах "зарплатного проекта"

Держатели зарплатных карт Банка «Приморье» могут самостоятельно выбрать пакет лояльности по своим картам и получать бонусы и cash-back на выбранные категории затрат.

— Наши зарплатные клиенты на выбор могут подключить категорию с cash-back 2% на супермаркеты и бакалейные магазины, а также возможность получения процентов на остаток по карточному счету, либо выбрать пакет лояльности с cash-back на СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха (до 6% в зависимости от категории зарплатного клиента*) и до 3% на остаток годовых по карте**, — комментирует заместитель начальника Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Юлия Бушкова. — Клиенты выбирают пакет лояльности, исходя из своих повседневных трат, и могут подключать их как к действующим картам, так и при выпуске новых зарплатных карт.

Специалисты Банка отмечают, что работник любого предприятия может самостоятельно выбрать банк «Приморье» для получения зарплаты, согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ:

— Если сотрудник предприятия или организации хочет, чтобы его зарплата начислялась именно на карту Банка «Приморье», ему достаточно подать заявление в бухгалтерию по месту работы. При этом он должен указать реквизиты счета. Заявление рекомендуется подавать за 15 календарных дней до ближайшей даты выплаты заработной платы, — уточняет Юлия Бушкова. Индивидуальные зарплатные клиенты, так же как организации и предприятия, заключившие договоры на зарплатный проект с Банком «Приморье», могут выбрать карты Visa Gold, Мир Привилегия Плюс и UnionPay Classic. Карты выпускаются в срок от одного рабочего дня. В рамках пакетов лояльности предусмотрены дополнительные привилегии и бонусы, в том числе выдача наличных в банкоматах чужих банков без комиссии (ежемесячное количество зависит от пакета лояльности). Кроме того, по картам Банка «Приморье» можно бесплатно отправлять деньги клиентам других банков по Системе быстрых платежей. Переводы осуществляются по номеру телефона, в режиме 24/7, через мобильное приложение Банка «Приморье». Также для зарплатных клиентов Банка «Приморье» льготные условия кредитования

Клиентам, оформившим зарплатный проект, устанавливается специальное бесплатное программное обеспечение, а также для них доступно оперативное открытие зарплатных счетов и предоставление информации по счетам. Зачисление зарплаты проходит в течение двух часов, при этом предусмотрен расширенный банковский день — до 21 часа. С каждой организацией, работающей по зарплатному проекту, взаимодействует персональный менеджер, который оперативно решает все возникающие вопросы.

Для заключения договора на зарплатный проект можно обратиться в Департамент корпоративного бизнеса по тел.: +7 (423) 222-56-83 , либо в ближайший офис Банка «Приморье». Подробная информация о зарплатном проекте Банка «Приморье» представлена на сайте.

* Cash-back на СТО; АЗС; общепит; бары; кино; театры; боулинги; аттракционы; цирки; океанариумы; услуги отдыха составляет 5% для пакета лояльности «Классик», 6% для пакета лояльности «Престиж», пакеты лояльности зависят от размеров поступления зарплаты на счет клиента. Уточнить информацию о пакете лояльности можно у менеджеров Банка «Приморье».

** Начисление процентов на остаток доступно для клиентов с пакетом лояльности «Престиж1» и «Престиж2».