Новикомбанк и Группа «Эталон» начали сотрудничество в рамках ипотечных программ

Клиенты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, смогут приобрести жилье в ипотеку в строящемся жилом квартале от Группы «Эталон», одного из крупнейших российских девелоперов. Работникам организаций, входящих в Ростех, застройщик предоставляет специальные условия на покупку недвижимости.

Жилой квартал Shagal – флагманский проект Группы «Эталон», реализуемый на площади 109 Га в 10 километрах от Кремля. Весь район спроектирован на основе концепции 15-минутной доступности необходимых объектов инфраструктуры, общественных пространств и зеленых прогулочных зон. Это настоящий город в городе. Клиенты Новикомбанка могут приобрести здесь квартиры, воспользовавшись программами банка «Первичный рынок» и «Семейная ипотека».

По условиям кредитования, минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей; минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Срок кредитования составляет от 36 до 360 месяцев.

Ипотечная программа «Первичный рынок» Новикомбанка ориентирована на сотрудников компаний-партнеров и держателей зарплатных карт банка. Минимальная ставка от 6,1% годовых.

Программа «Семейная ипотека» доступна для семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья в аккредитованных банком проектах Группы «Эталон» по ставке от 5% годовых.

Подробные условия ипотечного кредитования доступны на сайте Новикомбанка.

«Среди важных направлений деятельности Новикомбанка как опорного банка российской промышленности - повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех. Поэтому мы предлагаем своим клиентам максимально понятные и выгодные условия кредитования и развиваем партнерство с надежными компаниями-застройщиками. Сотрудничество с Группой «Эталон» позволит нашим клиентам стать обладателями недвижимости в современном, благоустроенном жилом квартале бизнес-класса», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Группа «Эталон» является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.