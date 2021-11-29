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Проезд частично заблокируют на пересечении улиц Лызина и Аэрофлотской в Иркутске

Движение ограничат с 10:00 29 ноября до 17:00 7 декабря по правой полосе проезжей части улицы Лызина и Аэрофлотской, в районе дома по адресу Лызина 18а, рассказали в SIA.RU пресс-службе «Байкальской энергетической компании».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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