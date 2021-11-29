Почти 70% россиян хотели бы подрабатывать

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России хотели бы получать дополнительных доход от подработок.

69% опрошенных жителей России рассказали, что хотели бы найти дополнительную работу помимо основной занятости. 14% респондентов отметили, что уже заняты на подработке.

Лишь 17% участников исследования не хотели бы найти подработку.

Самой популярной профессией для подработки стала специальность курьера – ее выбрали 23% опрошенных. Каждый пятый респондент (20%) указал, что для подработки отлично подходит профессия водителя, а 19% участников исследования отметили специальность сборщика заказов.

18% опрошенных выделили деятельность репетиторов, 16% – администраторов, 12% – фотографов, а 10% – редакторов и корректоров.

Респонденты указывали и другие профессии, но они набрали менее 10% голосов.

13% респондентов хотели бы зарабатывать до 15 тыс. рублей в месяц за счет подработки. 36% опрошенных хотели бы, чтобы подработка приносила до 30 тыс. рублей ежемесячно, а 23% участников исследования отметили доход от подработки до 50 тыс. рублей. Еще 28% опрошенных хотели бы зарабатывать дополнительно более 50 тыс. рублей ежемесячно.