Новости Росбанк и «Инфосистемы джет» разворачивают частное облако Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы Джет» создает частное облако, рассказали SIA.RU в банке. С его помощью банк значительно ускорит показатель Time To Market: разработчики будут получать инфраструктурные сервисы за несколько минут и смогут быстрее создавать новые продукты. Кроме того, Росбанк будет точно рассчитывать потребление ресурсов разными подразделениями. Платформа управления частным облаком построена на стеке ПО с открытым исходным, что позволит сократить срок окупаемости ИТ-решения до двух лет. В рамках ИТ-стратегии банк переходит от ПО с монолитной архитектурой к микросервисным приложениям, требующим гибкой облачной среды. Росбанк в партнерстве с «Инфосистемы Джет» разработал и внедряет частное облако на основе open source решения ManageIQ. Облачная платформа автоматически выделяет ИТ-сервисы, которые специалисты банка выбирают и запрашивают на портале самообслуживания. В рамках проекта разработана методология расчета стоимости сервисов, она встроена в облачную платформу в виде подсистемы биллинга. Модуль метеринга на основе Zabbix предназначен для автоматического расчета фактического потребления ресурсов и подготовки отчетов для менеджмента. Частное облако изменит подход к распределению затрат. За счет точного биллинга банк планирует перейти на модель оплаты по мере использования ресурсов (pay as you go). На оперативном уровне это позволит точно аллоцировать затраты по бизнес-подразделениям в зависимости от объема использованных ими услуг. А на стратегическом – планировать нагрузку и инвестиции в новые бизнес-инициативы. В результате проекта команды разработчиков будут за несколько минут получать необходимые им инфраструктурные сервисы: виртуальные машины с управлением доступом, функциями резервного копирования и репликации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, частное облако поможет сократить затраты на эксплуатацию за счет стандартизации предоставляемых ИT-услуг. Собственные облачные сервисы банка показали более конкурентную стоимость и высокую производительность, чем предложения внешних облачных провайдеров. Поэтому сегодня его ресурсами также пользуются другие компании финансовой группы Société Générale – «АЛД Автомотив», «РБ Факторинг» и «РБ Лизинг». «Для нашего бизнеса критически важна скорость создания ИТ-инфраструктуры под новые инициативы. Всего за месяц "окно возможностей" может захлопнуться. Поэтому создание облака в первую очередь поддерживает быстрый вывод новых банковских продуктов. Сейчас все дистанционные сервисы банковского обслуживания физлиц и юрлиц находятся в облаке, и мы постепенно будем переводить в него и другие информационные системы банка, – отмечает Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. – Мы уже добились сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру и улучшения основных бизнес-показателей за счет перехода в облако». Специалисты «Инфосистемы Джет» рекомендовали банку также изменить некоторые процессы, чтобы получить максимальные преимущества от автоматизации. Так, была пересмотрена процедура согласования и создания ресурсов. Для ИT-систем и подразделений разработки определена квота на заказ ресурсов. В рамках бюджета предоставление ресурсов максимально ускорено, а если запрашиваются ресурсы сверх квоты, то запускается процесс согласования. «Росбанк создает действительно гибкое и полноценное по функциональности частное облако – с автоматизацией и возможностью четкого расчета потребленных ресурсов. А выбор в пользу стека open source позволил получить облачную платформу с коротким сроком окупаемости. Подобный опыт по построению приватного облака может быть использован другими банками info4

