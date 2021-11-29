Каждый четвертый школьник в России подрабатывает

В России четверть школьников стараются самостоятельно заработать деньги, свидетельствуют результаты опроса, проведенного детской образовательной платформой Maximum Education, страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», рассказали SIA.RU в банке.

Большинство хотели бы быть блогерами и считают ведение блога легким заработком, не требующим образования и опыта. Но по факту «легкие деньги» не достаются почти никому, а среди самых популярных подработок по-прежнему репетиторство, работа официантом, курьером, продавцом и промоутером. Большинству школьников подработка приносит до 10 тыс. рублей в месяц.

Подавляющее большинство подрабатывающих школьников (76%) объяснили желание работать стремлением стать самостоятельнее и независимее от родителей, начать зарабатывать собственные деньги, которыми они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Чуть больше 40% хотели бы уже смолоду получить ценный жизненный опыт, который поможет им реализовать себя в будущем. Треть (33%) решили устроиться на работу, чтобы помочь родителям. Каждый пятый (20%) хочет купить дорогостоящий подарок близким. 5% хотят заработать на оплату образовательных курсов.

Свыше половины участников опроса (56%) хотели бы зарабатывать на блоге, а почти половина (49%) считают работу блогеров простым заработком, не требующим качественного образования и большого опыта (49%). Но, как показал опрос, из числа подрабатывающих школьников на собственном блоге не зарабатывает никто.

Относительное большинство опрошенных школьников (16%) зарабатывают в интернете: ведут социальные сети и занимаются копирайтингом. По 9% работают промоутерами и репетиторами. 7% подрабатывают продавцами в магазине, столько же — официантами. 6% занимаются программированием. 5% подрабатывают курьерами, еще 5% продают товары в соцсетях, 4% сидят с маленькими детьми, 2% рисуют иллюстрации для книг и сайтов.

Заметная доля опрошенных выбирала вариант «другое» и указывала в качестве своих занятий такие варианты, как таролог, уборщик, помощница в модельном агентстве, мастер ногтевого сервиса, помощник в типографии, киберспортсмен, заправщик на АЗС, детский аниматор, тайный покупатель и даже майнер.

Большинству из подрабатывающих школьников найти подработку помогли друзья (31%) и родители (29%). Свыше четверти (27%) нашли подработку самостоятельно через интернет, 4% прошли образовательные курсы и устроились на работу с их помощью, 2% — нашли сами по объявлению на улице. Оставшиеся 7% выбирали вариант ответа “другое”. Одна из участниц опроса, к примеру, создала паблик в социальной сети, с помощью которого она зарабатывает на перепродаже игрушек.

Подработка большинства школьников не занимает много времени. Почти половина участников опроса (47%) тратят на нее до 5 часов в неделю. Каждый пятый (20%) — от 5 до 10 часов в неделю. Каждый шестой (16%) — от 20 часов в неделю. Каждый девятый (11%) — от 10 до 15 часов. И 6% — от 15 до 20 часов.

Как следствие, почти половина детей утверждали, что подработка (49%) не мешает им учиться. В то же время каждый третий (33%) отмечал, что работа иногда мешает учебе, но отказываться от подработки он не собирается.

Доход большинства участников опроса (41%) от подработки не превышает 5 тыс. рублей в месяц. От 5 до 10 тыс. рублей зарабатывает каждый шестой (18%). 10-15 тыс. рублей — каждый пятый. 15-20 тыс. рублей — 7%. Свыше 20 тыс. рублей зарабатывает каждый восьмой подрабатывающий школьник (13%).

Вне зависимости от имеющейся подработки российские дети склонны откладывать деньги: о наличии накоплений сообщили более двух третей опрошенных школьников (69%). Подрабатывающие школьники говорили о том, что у них есть сбережения предсказуемо чаще, чем не подрабатывающие (84% против 64%).

Как показал анализ результатов опроса, уровень дохода респондентов коррелирует с количеством времени, которое они тратят на подработку. От 20 тыс. рублей зарабатывают дети, указавшие, что подрабатывают официантом, заправщиком на АЗС, продавцом в магазине и SMM / копирайтингом в интернете. Подавляющее большинство из них работают от 20 часов в неделю. До 5 тыс. рублей зарабатывают преимущественно те, кто тратит на подработку до 5 часов в неделю.

Родители большинства опрошенных школьников (82%) положительно относятся к подработке своих детей, утверждают дети. При этом у каждого девятого респондента (11%) родители не в курсе, что их ребенок подрабатывает.

Параллельный опрос родителей школьников показал, что подработкам детей положительно относятся положительно 93% респондентов. 77% родителей хотели бы, чтобы их ребенок подрабатывал, против высказались лишь 23% опрошенных. 66% опрошенных родителей считают, что подработка не мешает учебе ребенка. Почти половина опрошенных родителей (44%) уверены, что ребенку можно начинать подрабатывать с 14 лет. Чуть больше четверти (27%) — с 16 лет, 13% — с 15 лет, 6% — с 17 лет. Только каждый десятый родитель считает, что пока ребенок не достиг совершеннолетия, ему лучше не думать о работе.

«Стремление к независимости в подростковом возрасте — естественное явление. Современные подростки стараются не только отстаивать право на самостоятельное принятие решений, но и как можно раньше обрести финансовую независимость. Это стало естественным, по мере того как развитие интернета дало дополнительные возможности для заработка: ведение социальных сетей, написание текстов, продажа поделок в соцсетях, интернет-игры и т.д. У таких профессий возрастной порог входа ниже, чем во многих других, а занятие тем же копирайтингом можно успешно совмещать с учебой. Таким образом, дети фактически монетизируют свои хобби. Отчасти поэтому родители спокойно относятся к тому, что их дети подрабатывают», — отмечает директор блока маркет-менеджмента, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова. — Польза подработки заключается еще и в том, что ребенок осознает, что деньги — это результат труда. Он начинает понимать их ценность и ценность труда своих родителей, стремится осознанно относиться к личным и семейным тратам, таким образом, постигая азы финансовой грамотности. Чем раньше ребенок научится разумно управлять своими сбережениями, тем проще ему будет во взрослой жизни грамотно распоряжаться финансами».

*В опросе приняли участие 1217 школьников 5-11 классов и 1502 респондента — родителей школьников 5-11 классов из всех федеральных округов с 1 по 15 ноября 2021 года.