ВТБ и Росэлторг провели в Иркутске II Форум «Цифровая экосистема Восточной Сибири»

ВТБ в Иркутской области совместно с торговой площадкой «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») при содействии ТПП Восточной Сибири провели II Форум «Цифровая экосистема Восточной Сибири», рассказали SIA.RU в банке.

Целью форума стало обсуждение новых финансовых решений для бизнеса и вопросов проведения электронных торгов в 2021 году. В мероприятии приняли участие более 60 представителей регионального бизнеса, органов власти, УФАС и Управления федерального казначейства Приангарья.

В ходе мероприятия ВТБ представил бизнес-сообществу актуальную информацию о дистанционных инструментах поддержки среднего и малого предпринимательства, финансовых и нефинансовых сервисах. Участникам рассказали о возможностях экспресс-кредитования: заявку на кредит на сумму 10 млн рублей на любые бизнес-цели можно подать онлайн и получить решение через пять минут. Кредит предоставляется без залога.

Экспресс-гарантии на сумму до 10 млн рублей банк предоставляет без залога и поручителей на основе бухгалтерской отчетности.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала: «ВТБ сегодня выступает провайдером всех форм господдержки предпринимательства. Мы совершенствуем продукты и сервисы, ведем большую совместную работу с органами власти Иркутской области, организациями и объединениями, ориентированными на развитие бизнеса региона для того, чтобы предложить актуальную помощь и возможности. Одно из направлений - цифровые каналы, которые существенно сокращают время на оформление банковских услуг. Вместе с тем мы понимаем, что предпринимателям сегодня нужна поддержка по самому широкому кругу вопросов и предлагаем небанковские сервисы: управление складом, юридические решения, цифровую бухгалтерию и прочие».

На сессии, посвящённой вопросам электронных торгов, руководитель направления по работе с органами государственной власти площадки «Росэлторг» Артём Ярославцев рассказал о новейшем сервисе компании - интеллектуальном помощнике. Сервис помогает проверять закупочную документацию на предмет актуальности указанных в ней нормативно-правовых актов, норм и стандартов.

Также Артём Ярославцев отметил совместный вклад в развитие конкуренции ТПП Восточной Сибири и площадки «Росэлторг». Комитет по развитию контрактной системы и закупочной деятельности при ТПП оказывает практическую помощь государственным и муниципальным заказчикам, предпринимателям и иным участникам рынка закупок.

Форум проводится во второй раз. Первое мероприятие прошло в 2018 году и собрало 200 участников. Мероприятие проведено с соблюдением всех требований безопасности, связанных с пандемией COVID-19.