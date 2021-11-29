Статус аэродрома может получить посадочная площадка Усть-Илимска в 2022 году

Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома класса «Г». Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Работу по доведению посадочной площадки до сертификационных требований аэродрома класса «Г» совместно ведут Правительство Иркутской области, Федеральное агентство воздушного транспорта и АО «Группа «Илим». Между тем, уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолеты Ан-24 и Ан-26.

Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки «Усть-Илимск» к полетам на таких воздушных судах после технического рейс самолета Ан-26, который состоялся в сентябре. 18 ноября «Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять коммерческие рейсы на самолетах Ан-26.