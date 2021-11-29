ИНК запустила обучение на гелиевой установке для молодых специалистов

В ООО «Иркутская нефтяная компания» 40 новых сотрудников проходят обучение на Ярактинском месторождении по программе «Гелий». После окончания курса они приступят к работе на гелиевой установке вахтовом методом.

Напомним, первый гелиевый завод заработает в 2022 году, второй завод планируют запустить в 2025 году. Суммарный объем производства составит 15-17 миллионов литров гелия в год. Это позволит ИНК стать вторым крупнейшим производителем гелия в России.

Первым этапом стало изучение курса soft skills, риск-контроля и техники безопасности. В настоящее время сотрудники изучают рабочую документацию. Обучение молодых специалистов на Яракте проходит в два потока и завершится в 2022 году.

– В дальнейшем мы планируем организовать вводные совещания с компанией-производителем для объяснения специалистам полного цикла производства сжиженного гелия. Также они смогут задать вопросы в прямом эфире президенту и специалистам компании по технической составляющей установки, – сообщил директор департамента по управлению внешнеэкономической деятельностью гелиевого проекта ИНК Артём Сикорский.

Кроме того, в 2022 году площадку посетит консультант с 20-летним опытом работы на подобной установке в США. Он проведет обучение по управлению нештатными ситуациями и обслуживанию ISO-контейнеров покупателей.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, Иркутский завод полимеров, а также 2 гелиевых завода.