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Кобзев выступил за легализацию майнеров в статусе предпринимателей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что готов развивать в регионе промышленный майнинг, предоставлять специальные площадки на севере региона. При этом он сообщил, что намерен добиться легализации частных лиц, занимающихся добычей криптовалют, в качестве предпринимателей. 

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– С этой идеей я обратился в правительство РФ, нас поддерживают в данном направлении. Конечно, майнеры в статусе предпринимателей должны оплачивать потребление электроэнергии по более высоким тарифам. Кроме того, недопустимо, чтобы эта деятельность велась в сетях, предназначенных для бытовых нужд, нужны отдельные линии, – подчеркнула глава региона на пресс-конференции.

Напомним, ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо, адресованное вице-премьеру РФ Александру Новаку. В нем губернатор сообщил, что потребление электроэнергии в розничном секторе Приангарья может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения ее потребления «черными» майнерами криптовалюты. Кроме того, он предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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