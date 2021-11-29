Кобзев выступил за легализацию майнеров в статусе предпринимателей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что готов развивать в регионе промышленный майнинг, предоставлять специальные площадки на севере региона. При этом он сообщил, что намерен добиться легализации частных лиц, занимающихся добычей криптовалют, в качестве предпринимателей.

– С этой идеей я обратился в правительство РФ, нас поддерживают в данном направлении. Конечно, майнеры в статусе предпринимателей должны оплачивать потребление электроэнергии по более высоким тарифам. Кроме того, недопустимо, чтобы эта деятельность велась в сетях, предназначенных для бытовых нужд, нужны отдельные линии, – подчеркнула глава региона на пресс-конференции.

Напомним, ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо, адресованное вице-премьеру РФ Александру Новаку. В нем губернатор сообщил, что потребление электроэнергии в розничном секторе Приангарья может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения ее потребления «черными» майнерами криптовалюты. Кроме того, он предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.