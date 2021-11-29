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Новый очаг COVID-19 обнаружили на границе России и Китая

В городском округе Хулунбуир в КНР, где находится пограничный переход между Китаем и Россией, выявили 20 случаев заражения COVID-19. О вспышке коронавируса сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Переход в Хулунбуире играет важную роль в региональном сотрудничестве двух стран и российско-китайском торговом обмене.

В связи с распространением COVID-19 власти Хулунбуира в минувшие выходные ввели жесткие меры ограничений. Жителям запретили покидать город, приостановили работу общественного транспорта, закрыли рынки, рестораны, приостановили проведение массовых мероприятий.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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