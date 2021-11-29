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ВОЗ назвала глобальный риск из-за омикрон-штамма COVID-19 очень высоким

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает вероятным дальнейшее распространение нового штамма коронавируса «омикрон» по всему миру. ВОЗ назвала очень высоким глобальный риск, связанный с распространением нового варианта COVID-19. ВОЗ считает, что в дальнейшем могут произойти всплески заболеваемости COVID-19, которые повлекут за собой серьезные последствия, сообщает «РИА Новости».

– Вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым, вызывающим озабоченность вариантом "омикрон", считается очень высоким, – говорится в документе ВОЗ с перечнем приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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