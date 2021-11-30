Спрос на ипотеку и новостройки упадет в 2025 году

Высокие темпы распространения жилищного кредитования вызывают опасения Центробанка, сообщает РБК.

По оценке ЦБ, сделанный в конце первого полугодия 2021 года прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения. Актуальный ипотечный спрос может быть исчерпан к 2025 году, а в 2026-2030 годах он будет пополняться крайне медленно, прогнозируют в ЦБ.

В документе отмечается, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы может привести к резкому падению спроса в 2026-2030 годах – и это негативно скажется на рынке жилья и строительном секторе. «Устойчивость темпов развития ипотеки в России вызывает опасения», – говорится в аналитической записке ЦБ.

В июне 2021 года Центробанк оценивал максимально платежеспособный ипотечный спрос в России в 9-12 млн домохозяйств. Сейчас в ЦБ считают, что эту оценку нужно снижать. Составители аналитической записки, в частности, отмечают, что наиболее обеспеченные домохозяйства в обозримой перспективе не будут активно интересоваться ипотекой – это снижает прогноз на 1,5 млн семей, до 7,5-10,5 млн.

Из этого объема только 30-40% будут выбирать первичное жилье, то есть потенциал спроса на ипотеку на новостройки составит 3-4 млн семей. Дополнительно спрос снижают высокие темпы роста цен на жилье в отдельных регионах и миграция населения из малых городов в мегаполисы. «По нашим оценкам, учет этого фактора требует дополнительного снижения оценки из предыдущего пункта примерно на 1 млн домохозяйств, до 2–3 млн семей», – говорится в аналитической записке ЦБ.