МТС «прокачала» мобильный интернет вблизи признанного российского центра буддизма – Иволгинского дацана

Компания в преддверии зимнего туристического сезона в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в поселке Верхняя Иволга Республики Бурятия, через который пролегает путь к всемирно известному Иволгинскому дацану, рассказали SIA.RU в МТС.

После модернизации и установки нового оборудования четвертого поколения в поселке Верхняя Иволга, где проживает около тысячи человек, сеть МТС покрывает весь поселок, в том числе, территорию Иволгинского дацана, куда ежегодно приезжают тысячи путешественников.

Теперь местные жители поселка и туристы могут на высоких скоростях свободно пользоваться современными цифровыми сервисами – общаться в соцсетях, смотреть видео в хорошем качестве, вести туристические блоги, удаленно работать и учиться, оформлять документы через госуслуги и многое другое с помощью смартфона. Также можно с комфортом пользоваться туристическими приложениями и навигаторами во всем Иволгинском районе, так как скорости были увеличены и в других населенных пунктах, в частности, в селах Иволгинск, Сотниково, Ошурково и Сужа.

«Мы продолжаем модернизировать наши сети и улучшать качество связи в популярных туристических местах республики, так как спрос на быстрый интернет увеличивается с каждым годом. К новому зимнему туристическому сезону мы прокачали сеть в нескольких популярных локациях, в том числе в поселке, где расположен Иволгинский дацан. Его посещает множество верующих, паломников и туристов со всех концов света. Теперь они смогут пользоваться привычными цифровыми услугами на высоких скоростях и свободно делиться впечатлениями в сети и мессенджерах, а у дацана появилась дополнительная возможность внедрить современные сервисы в комплекс, например, проводить обучение и экскурсии онлайн или установить камеры видеонаблюдения», – рассказала директор филиала МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Об иволгинском дацане

Иволгинский дацан – это монастырский комплекс из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Слава о нем распространилась далеко за пределами России. И связано это не только с современным духовным образованием, но и с именем Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала XX века, сподвижника далай-ламы XIV.