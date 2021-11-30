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Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для держателей любых дебетовых и кредитных карт банка, рассказали SIA.RU в пресс-службе Уралсиба.

Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:

7 дней подряд совершайте покупки от 500 рублей каждая.

Совершите покупки от 500 рублей в 3 любых категориях из списка:

  • Кафе и рестораны;
  • Бакалейные магазины и супермаркеты;
  • Лимузины и такси;
  • Автозаправочные станции (АЗС);
  • Билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро.

Оплатите любую покупку от 500 рублей бесконтактным способом через Apple Pay или Google Pay, или Samsung Pay.

Совершите покупку от 1000 рублей в интернете.

Переведите физическому лицу не менее 500 рублей.

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:

  • 3 приза по 100 000 рублей;
  • 5 призов по 50 000 рублей;
  • 10 призов по 25 000 рублей;
  • 30 призов по 5 000 рублей;
  • 50 призов по 2 500 рублей;
  • 150 призов по 1 000 рублей.

Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.

Более подробно узнать об условиях можно на странице акции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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