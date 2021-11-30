Приангарье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.

«Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей. Рост как таковой замедляется, что вселяет надежду. Болеют дети разных возрастов. Как отмечают врачи, под маской ОРВИ скрываются ковидные инфекции», – говорит эксперт.

Ранее губернатор Игорь Кобзев рассказал, что с осторожностью относится к вакцинации детей.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.