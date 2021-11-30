Доходность бондов «Роснано» превысила миллион процентов

Доходность облигаций «Роснано» с погашением 1 декабря на бирже превышала 9700000%, сообщает РБК.

Это расчетный показатель, не отражающий реальный доход инвесторов, говорят эксперты, но он свидетельствует, что рынок не до конца уверен в выплатах

После открытия торгов на Московской бирже 29 ноября доходность по облигациям «Роснано», запланированным к погашению на 1 декабря, превышала 4 млн процентов, днем показатель в моменте мог превышать 9,7 млн процентов, следует из данных торговой площадки. К вечеру доходность составляла порядка 6 500 000%.

Это значительно выше доходности по другим выпускам госкомпании — по ним она составляет «лишь» десятки процентов. Но внушительные цифры, которые могли наблюдать инвесторы, связаны со спецификой расчетов и не отражают реальную доходность, которую они получат, пояснили РБК аналитики. «Такие значения доходности возникают при использовании стандартной формулы расчета в случае, когда бумага торгуется с большим дисконтом к номиналу и близко к дате погашения», – сообщил РБК представитель Мосбиржи.

Сделки, заключенные в биржевом стакане 29 ноября, будут рассчитаны 30 ноября, а погашение должно состояться в среду, 1 декабря, сумма ближайшего полугодового купона – 45,38 руб. при номинале бумаги 1000 руб. (определен на основе доходности 9,1% годовых).