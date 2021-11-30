За время пандемии прибавку к зарплате чаще в Иркутске давали тем, кто просил повышения на 30% и более

За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 жителей Иркутска, добились желаемого 42% из них, сообщает сервис SuperJob.

39% жителей Иркутска просили прибавку к зарплате в течение последних полутора лет. Мужчины в городе говорили с руководством о повышении дохода чаще женщин (44 и 36% соответственно). Число тех, кто обращался за повышением зарплаты в последние полтора года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных: 28% среди жителей Иркутска с зарплатой менее 30 тыс. руб. и 45% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб.

В переговорах о зарплате чаще всего речь велась о прибавке в размере 30 и более процентов – с такими цифрами обращались к руководству 22% опрошенных. 27% жителей Иркутска не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством.

Из тех, кто просил прибавку, получили ее 42%. Чаще всего зарплату увеличивали на 10%.

Очевидно, что решение о размере прибавки, достигнутое в результате переговоров, зависит от многих факторов, среди которых как финансовое положение компании, так и вклад специалиста, стремящегося к увеличению зарплаты, в общее дело. Однако определенные закономерности все же просматриваются. За последние 1,5 года чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5-10%, а также те, кто просил 30% и более. Те, кто не озвучивает конкретных желаемых сумм, чаще всего получают прибавку в 10%.