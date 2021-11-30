Альфа-Банк запустил платежное решение для поддержки людей с инвалидностью

Альфа-Банк первым из системно значимых банков запустил платежное решение для государственной поддержки людей с инвалидностью через систему электронных сертификатов.

Электронный сертификат привязывается к банковской карте платежной системы «Мир». Он позволяет мгновенно оплатить кресла-коляски, слуховые аппараты, ортопедическую обувь, трости и другие средства реабилитации на деньги, выделенные государством.

Человек приходит в магазин московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России, сам выбирает и примеряет понравившийся ему товар и расплачивается картой «МИР». Средства электронного сертификата сразу же поступают продавцу.

Проект реализуют Минтруд России совместно с Минцифрой России, Федеральным казначейством, Банком России, Национальной системой платежных карт и Фондом социального страхования.

Альфа-Банк выступает в роли банка-эквайера и занимается обработкой безналичных платежей. На текущий момент сервис работает в оффлайн-магазинах, подключенных к эквайрингу Альфа-Банка. В следующем году банк реализует его для оплаты в Интернет-магазинах.

«Мы видим большие перспективы внедрения электронных сертификатов. Важно, что это защищенный инструмент: он обеспечивает целевое использование средств. Благодаря этому социальная помощь государства становится еще более адресной и эффективной», — подчеркнул руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексей Киричек.

По данным Минтруда, сегодня в России более 11 млн людей с инвалидностью, из них 1,5 млн ежегодно получают технические средства реабилитации. «Система электронных сертификатов серьезно упрощает этот процесс. Человеку не нужно тратить свои деньги и потом ждать компенсации. Не нужно зависеть от закупок государственных органов социального страхования. Теперь у него есть полноценный выбор из всего ассортимента товаров на реабилитационном рынке», — отметил директор Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России Бидзина Хубутия.

Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал Госуслуги, в Фонде соцстраха или МФЦ. Для этого понадобятся лишь заявление и реквизиты карты МИР. При этом граждане по-прежнему могут получить необходимые изделия через Фонд социального страхования или компенсировать затраты на самостоятельно купленные товары.