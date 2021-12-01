Банк ВТБ разработал для университетов курс по ESG в финансах

Банк ВТБ разработал и совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) внедрил онлайн-курс по устойчивым финансам — «ESG in Finance».

Запуск обучающей программы по устойчивым финансам — важная инициатива в рамках ESG-платформы, созданной ВТБ в октябре 2021 года. Для крупнейших университетов страны Платформа открывает доступ к курсу ESG in Finance и другим образовательным проектам в сфере ESG.

Цель курса ESG in Finance — познакомить студентов финансово-экономических специальностей с прикладными направлениями устойчивых финансов. Курс состоит из 5 уроков на английском языке, по итогам которых проводится тестирование полученных знаний. Среди основных тем курса:

Способы измерения ESG-рисков;

Существующие стандарты интегрированной отчетности;

ESG-рейтинги и их значение;

«Зеленые» финансовые инструменты на профессиональном рынке.

Пилотный курс, успешно реализованный на базе ВШМ СПбГУ, уже прошли более 180 студентов Бизнес-школы, а также учащиеся из МГИМО, НИУ ВШЭ и Полоцкого университета (Республика Беларусь).

С 2022 учебного года дисциплина Sustainable Finance, дополненная бизнес-кейсами от специалистов ВТБ и международных экспертов, станет обязательной частью учебного плана магистерской программы ВШМ СПбГУ «Корпоративные финансы».

«ESG-повестка и вопросы устойчивых финансов с каждым годом становятся все более востребованными. Интеграция специализированных учебных модулей и включение сквозных кейсов по ESG-тематике в учебные дисциплины — это ответ на запрос нового поколения профессионалов и сегодняшних студентов, для которых ответственное лидерство уже сегодня становится нормой. ВТБ и ВШМ СПбГУ рады делиться наработанной экспертизой по теме устойчивого развития с партнерами и вместе искать прорывные решения, способные сделать мир лучше», — рассказала заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

ESG-платформа ВТБ консолидирует все инициативы Банка по устойчивому развитию, включая социальные, финансовые, инвестиционные решения и инструменты. Платформа полностью открыта для партнеров и клиентов ВТБ: от субъектов Российской Федерации до компаний и частных лиц.

ВШМ СПбГУ первой в России внедрила ESG-повестку как одно из приоритетных направлений в исследовательской, образовательной и операционной деятельности. Принципы устойчивого развития — один из ключевых приоритетов Стратегии развития Бизнес-школы до 2025 года, а ответственное лидерство — одна из основополагающих ценностей ВШМ СПбГУ. ESG-повестка интегрирована в большинство программ бакалавриата, магистратуры, MBA и EMBA. В учебные планы включены курсы по социально-ответственному ведению бизнеса, ведутся научные исследования в области корпоративной социальной ответственности, ESG и социальному предпринимательству.