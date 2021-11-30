Заксобрание приняло бюджет Иркутской области на 2022-2024 годы

Глава региона внес поправки на предстоящий трехлетний период, рассказали SIA.RU в администрации области.

Доходы на 2022 год увеличены на 10,2 млрд рублей, до 212,8 млрд, на 2023 год – на 8,5 млрд, до 212,9 млрд рублей, на 2024 год – на 9,6 млрд, до 224,4 млрд рублей. Расходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в объеме 221,5 млрд рублей (+10,2 млрд), на 2023 год – 219 млрд (+8,5 млрд), на 2024 год – 225,5 млрд рублей (+9,6 млрд).

– После принятия бюджета в первом чтении мы вместе с вами, вместе с Правительством области провели много часов в спорах и обсуждениях. В итоге консолидировано были выработаны приоритеты по поправкам, – обратился Игорь Кобзев к депутатам.

Дополнительные средства выделены на субвенцию на образование: на школы и детские сады. Будет увеличена субсидия местным бюджетам на выплату зарплаты, на обеспечение условий софинансирования расходов за счет федерального бюджета. Также увеличатся расходы на предоставление бесплатного двухразового питания для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.