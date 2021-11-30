Красивые номера в моде: иркутяне выбирают с семерками и девятками

Оператор проанализировал комбинации цифр, которые чаще всего выбирали иркутяне для своего мобильного номера при подключении к сети компании. В 2021 году самыми популярными стали номера с повторяющимися семерками и девятками, рассказали SIA.RU в компании.

Tele2 отмечает рост популярности красивых номеров в своей сети. В 2021 году их приобрели в три раза больше иркутян, чем годом ранее. Количество заказов только через онлайн-канал выросло почти в четыре раза. Около 40% иркутских клиентов при оформлении номера пользовались сервисом индивидуального подбора. Так, самым популярным вариантом стали комбинации из двойных парных чисел, таких как 9797 или 4141. На втором месте рейтинга располагаются «счастливые» цифры, состоящие из трех семерок или шестерок. На третьем месте – комбинации из числовых пар с двойными девятками, семерками и тройками.