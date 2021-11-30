В октябре средний размер микрозайма немного снизился

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2021 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,75 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 0,9% (в сентябре 2021 года – 8,83 тыс. руб.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек микрозайма, напротив, немного вырос - на 5,6% (в октябре 2020 года – 8,29 тыс. руб.).

Необходимо также отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по микрозаймам в октябре 2021 года составило 493 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в октябре 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Белгородской области (10,54 тыс. руб.), Москве (10,27 тыс. руб.), Ростовской (9,28 тыс. руб.) и Московской (9,19 тыс. руб.) областях, а также Санкт-Петербурге (9,02 тыс. руб.).

При этом наибольшее снижение среднего чека микрозайма в октябре 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская (-19,0%), Нижегородская (-18,6%) и Саратовская (-16,4%) области, а также республики Башкортостан (-15,0%) и Татарстан (-14,7%). В свою очередь вырос средний размер микрозайма только в одном регионе из топ-30 – в Московской области (+3,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» за месяц снизился на 0,7% и 1,0% соответственно.

«В 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в прошлом году, который был связан с «карантинными» мероприятиями. В целом, средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,8 тысяч рублей. При этом после некоторого роста данного показателя в сентябре, в октябре его значение вернулось к уровню конца лета 2021 года», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков